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В Турции с 20 апреля начнет действовать визовый режим для граждан Таджикистана

В мире Материалы 7 апреля 2024 12:32 (UTC +04:00)
В Турции с 20 апреля начнет действовать визовый режим для граждан Таджикистана

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Визовый режим для граждан Таджикистана начнет действовать в Турции с 20 апреля 2024 года, сообщили в министерстве иностранных дел Таджикистана, передает Trend.

В министерстве подчеркнули, что 6 апреля турецкая сторона по дипломатическим каналам официально уведомила Таджикистан об этой мере.

В связи с этим гражданам Таджикистана, начиная с 20 апреля, перед поездкой в эту страну необходимо иметь визу.

Ранее граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 90 дней.

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