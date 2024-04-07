В Турции с 20 апреля начнет действовать визовый режим для граждан Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Визовый режим для граждан Таджикистана начнет действовать в Турции с 20 апреля 2024 года, сообщили в министерстве иностранных дел Таджикистана, передает Trend.

В министерстве подчеркнули, что 6 апреля турецкая сторона по дипломатическим каналам официально уведомила Таджикистан об этой мере.

В связи с этим гражданам Таджикистана, начиная с 20 апреля, перед поездкой в эту страну необходимо иметь визу.

Ранее граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 90 дней.