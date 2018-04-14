Асад: Западу пора признать потерю контроля над ситуацией в Сирии

14 апреля 2018 14:48 (UTC+04:00)

Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Хасан Роухани обсудили по телефону детали ракетного удара США, Франции и Великобритании по САР, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дворца президента Сирии.

ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали.

"Пришло время западным силам, которые поддерживают терроризм, признать, что они потеряли контроль. И в то же время они чувствуют, что потеряли доверие своих народов и мира", — цитирует слова Асада пресс-служба.

Президент Ирана в свою очередь осудил бомбардировку Сирии и подтвердил, что Тегеран продолжит стоять на стороне сирийского руководства и его народа. Роухани также выразил уверенность, что агрессия западных стран не ослабит дух сирийцев в борьбе с терроризмом.

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