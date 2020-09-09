Трамп объявит о сокращении войск США в Ираке

Президент США Дональд Трамп в среду сделает заявление, касающееся дальнейшего вывода американских войск из Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Чиновник сказал, что завтра ожидается объявление о дальнейшем выводе войск из Ирака", - говорится в сообщении. Кроме того, "в ближайшие дни [будет] еще одно объявление по Афганистану". По данным агентства Reuters, второе заявление также касается сокращения американского военного присутствия.

В конце августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщала, что США в ближайшие месяцы планируют сократить численность войск в Ираке до 3,5 тыс. На данный момент в Ираке насчитывается порядка 5,2 тыс. американских военных.

В Ираке американские войска выполняют различные задачи с 2003 года. В ночь на 3 января этого года ВС США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль. Действия американцев, наносивших с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск.

В июне в совместном заявлении властей США и Ирака по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними стратегического диалога говорилось о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие в Ираке и будет обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.