В горах Китая из-за дождей погибли девять человек

5 августа 2019 07:42 (UTC+04:00)

В центральной китайской провинции Хубэй из-за горных потоков, вызванных сильными дождями, погибли девять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о семи жертвах. Кроме того, была информация о том, что более 10 человек находятся в ловушке в горном ущелье.

По состоянию на утро понедельника 61 человек был спасен.

Инцидент произошел в воскресенье около 23:00 по местному времени (18:00 мск), когда в результате сильных осадков десятки человек оказались в ловушке в горном ущелье на территории уезда Хэфэн.

На место происшествия были направлены 14 автомобилей и более 60 сотрудников аварийно-спасательных служб. Поисковые работы продолжаются.

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