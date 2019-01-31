Британцы готовятся к самой холодной зимней ночи

31 января 2019 05:58 (UTC+04:00)

Ночь на четверг в Великобритании может стать самой холодной за всю зиму, предупредило британское метеобюро, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент самая низкая отметка, до которой зимой 2018-2019 года опускался столбик термометра – минус 10,8 градуса, и этот рекорд может быть теперь побит. Самые суровые, по британским меркам, морозы отмечены в Шотландии, Северной Ирландии и в северной Англии, так что именно здесь ночью будет холодней всего.

В четверг в этих регионах были закрыты многие школы, и многие не будут работать и в четверг: в британских газетах сейчас немало фотографий детей, играющих в неожиданный выходной день в непривычном для них снегу.

Сказываются холода и на работе аэропортов: и в Манчестере, и в Ливерпуле десятки рейсов в среду задерживались из-за того, что сотрудники аэропортов не успевали очищать взлетно-посадочные полосы от снега и льда.

Как и всегда бывает в таких случаях, резко возросло количество ДТП: британцы из-за мягкого климата почти никогда не меняют шины своих автомобилей на зимние, что сказывается на ситуации, подобной сегодняшней.

Заморозки охватили всю территорию страны: в столице в четверг было минус 3, но снег в Лондоне, вопреки ожиданиям, пока не выпал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Елисейский дворец: соглашение между Брюсселем и Лондоном по Brexit не подлежит пересмотру
Европа 30 января 18:45
Канцлер Австрии назвал условия для переговоров о переносе Brexit
Европа 30 января 12:04
Комитет ЕП проголосовал за безвизовый въезд для британцев после Brexit
Европа 29 января 21:16
Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля
Европа 28 января 22:59
Герцог Эдинбургский извинился перед женщиной, пострадавшей в ДТП с его участием
Европа 27 января 05:06
Великобритания готова помочь Азербайджану стать финансовым центром региона (Эксклюзив)
Финансы 25 января 19:25
Лента новостей
"Аталанта" разгромила "Ювентус" в четвертьфинале Кубка Италии
Спорт 06:20
В Эстонии разрешили жениться и вступать в наследство по видеосвязи
Европа 05:28
"Фиорентина" забила семь мячей "Роме" в четвертьфинале Кубка Италии (ВИДЕО)
Спорт 04:58
Airbus заявила об инциденте, вызвавшему несанкционированный доступ к данным
ИКТ 04:28
ФРС ожидает последствий "шатдауна" по итогам первого квартала 2019 года
Финансы 03:59
"Барселона" в девятый раз подряд вышли в полуфинал Кубка Испании, обыграв "Севилью"
Спорт 03:45
В московских аэропортах из-за снега отменили и задержали свыше 40 рейсов
Россия 02:59
Основные американские фондовые индексы прибавили до 2,2 процента
США 02:45
В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР
США 01:59