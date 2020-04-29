Чехия столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой

Чехия переживает сильнейшую за последние 500 лет засуху. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду Чешское радио..

Эта ситуация осложняет сельскохозяйственные работы по всей стране, но наибольшую тревогу властей вызывает факт быстрого сокращения объемов воды в подземных источниках. Министр охраны окружающей среды Рихард Брабец, слова которого привело радио, назвал ситуацию катастрофической. "В некоторых регионах республики за последние шесть лет выпало такое количество осадков, которые соответствуют менее чем пятилетнему периоду, - отметил он. - Засуха усиливается на фоне повышающейся [в процессе глобального изменения климата] температуры воздуха".

По словам министра, проблема сохранения источников подземных вод сейчас наиболее актуальна. Естественный процесс их пополнения длительный. Его не могут эффективно обеспечить кратковременные дожди. Ливней, которые ранее в республике были обычным явлением весной и осенью, в последние годы практически не наблюдается.

В Чехии засуха усиливается с 2015 года. Снижается уровень воды в реках и искусственных водоемах. Высыхают мелкие речки и ручьи.

В последние годы в некоторых регионах республики в летние месяцы вводились ограничения на использование воды в бытовых целях из общественных источников. Запрещался, в частности, полив садов и наполнение бассейнов водой из трубопроводов.