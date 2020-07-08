Британия выдвинет кандидатом на пост главы ВТО бывшего министра внешней торговли

Великобритания намерена выдвинуть кандидатом на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) бывшего министра внешней торговли Лиама Фокса. Об этом информирует в среду газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О выдвижении кандидатуры Фокса, сторонника выхода Великобритании из ЕС и имеющего тесные связи с Республиканской партией США, будет объявлено, как ожидается, позднее в среду.

Согласно сообщению Agence France-Presse (AFP), на этот пост уже претендуют шесть кандидатов. На должность главы ВТО выдвинуты 67-летний бывший чиновник организации египтянин Хамид Мамдух, 66-летняя экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, 58-летняя министр спорта Кении Амина Мохамед, 53-летняя министр торговли Республики Корея Ю Мён Хи, 73-летний бывший заместитель генерального директора ВТО мексиканец Хесус Сеаде Кури и 37-летний экс-министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский.

Регистрация кандидатов началась 8 июня и завершается 8 июля. Претенденты на пост главы ВТО встретятся на заседании Генерального совета 15-17 июля, где они смогут представить свои программы и ответить на вопросы представителей стран - членов организации.

14 мая генеральный директор ВТО Роберту Азеведу заявил, что уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году. В интервью агентству Bloomberg он сообщил, что решил подать в отставку из-за простоя в работе, вызванного распространением коронавируса.