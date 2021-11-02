Принц Чарльз призвал инвестировать в климат, чтобы вернуться к гармонии с природой

Человечество должно вкладывать средства в защиту окружающей среды, если оно заинтересовано в восстановлении баланса между человеком и природой. Об этом заявил принц Уэльский Чарльз, выступая на форуме о защите лесов и землепользовании в рамках саммита с участием более 120 глав государств и правительств на климатической конференции ООН в Глазго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если мы хотим восстановить критически важный баланс между людьми и планетой, нам требуется защищать, восстанавливать природу и вкладывать в нее средства", - сказал наследник британского престола. По его словам, для предотвращения климатических изменений требуются "системные изменения, которые в действительности должны происходить в срочном порядке". Без этого, уверен принц Чарльз, все попытки создать позитивное будущее для планеты и населяющих ее людей обречены на провал.

"Мы должны действовать до того, как гидрологический цикл окончательно собьется. Сейчас, когда мы знаем, в чем заключается проблема, и, после того как мы сделали все что могли, чтобы проверить мир на прочность от разрушения, мы просто обязаны говорить о решениях и действиях, которые мы должны начать принимать сегодня", - сказал Чарльз.

Организаторы конференции ранее сообщили ТАСС, что одним из ключевых мероприятий двухдневного климатического саммита, который проводится в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, станет принятие декларации о защите лесов и землепользовании. Свыше 100 стран, включая Россию, объявили о стремлении остановить процесс обезлесения на своей территории и добиваться увеличения площади лесов. На согласившиеся принять декларацию страны приходится свыше 85% общей площади лесов планеты. Помимо РФ, среди них находятся Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, государства Африки, ЕС и Океании.

Как отметили организаторы, 12 экономически развитых стран, включая Великобританию, США, Францию и ФРГ, в период с 2021 года по 2025 год выделят $12 млрд на поддержку усилий развивающихся стран в деле сохранения лесов. Кроме того, $7,2 млрд на эти цели также будут направлены представителями частного бизнеса. Эти средства пойдут, в частности, на то, чтобы ускорить внедрение методик землепользования, позволяющих развивать сельское хозяйство в Латинской Америке (включая выращивание сои и разведение скота), не допуская сокращения площади дождевых лесов. Организаторы отдельно добавили, что $2 млрд из этих средств будет распределено среди развивающихся стран экологическим фондом Bezos Earth Fund, основанным главой американской корпорации Amazon миллиардером Джеффом Безосом.

Климатический саммит с участием более 120 лидеров начался в Глазго в понедельник и завершится 2 ноября. По его итогам может быть принято совместное заявление глав государств и правительств, однако в настоящий момент подобный исход встречи кажется маловероятным. Переговорщики по климату из национальных делегаций будут работать в Глазго до 12 ноября - именно в этот день ожидается публикация итоговых документов конференции.