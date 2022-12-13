Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Британские власти ввели повышенный уровень опасности из-за холодов и снегопадов

Европа Материалы 13 декабря 2022 01:23 (UTC +04:00)
Британские власти ввели повышенный уровень опасности из-за холодов и снегопадов

Читайте Trend в

На юго-востоке Великобритании ввели повышенный уровень опасности из-за низких температур и снегопадов, сообщают британские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Подобные погодные условия привели к серьезным транспортным проблемам, в понедельник наблюдались перебои в движении поездов, из-за тумана и обледенения взлетной полосы отменили ряд авиарейсов. На дорогах образовались пробки и аварии, в том числе на трассе М25, расположенной вокруг Лондона.

При этом, британские метеорологические службы отмечают, что холодная температура сохранится на протяжении всей недели.

В последние дни температура в некоторых районах Англии опускалась до минус 10 градусов по Цельсию, а в Шотландии до минут 15 градусов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости