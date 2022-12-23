Глава Maersk считает, что откат от глобализации не повлияет на контейнерные перевозки

Генеральный директор A. P. Moller-Maersk Сорен Скоу, покидающий 1 января 2023 года свой пост, считает, что индустрия контейнерных перевозок не пострадает от отката процесса глобализации или стремления компаний развивать цепочки поставок внутри регионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В опубликованном в пятницу интервью газете Financial Times бизнесмен отметил, что политики проявляют все больший интерес к контролю за производством таких компонентов, как полупроводники. Они, однако, не являются основным грузом логистических компаний. "Большая часть товаров, отправляемых в контейнерах, не являются стратегическими. Я думаю, что мировая торговля никуда не исчезнет", - сказал эксперт.

Скоу назвал индустрию океанских перевозок одним из драйверов процесса глобализации, поскольку благодаря ей транспортные расходы при отправке грузов даже на дальние расстояния стали "менее существенными". Предприниматель считает, что это, вкупе с либерализацией торговли, стимулировало перенос производств в страны Азии и послужило началом "золотого века контейнерных перевозок". Он продлился до мирового финансового кризиса 2008 года.

С середины 1990-х годов датская группа удерживала лидерство в индустрии, и только в начале этого года первенство перехватила швейцарско-итальянская группа MSC. 2022 год Maersk завершает с рекордными показателями операционной прибыли, которая, согласно прогнозам, достигнет $31 млрд.