Великобритания должна объективно относиться к развитию Китая - Ван И

Соединенное Королевство должно объективно и справедливо относиться к развитию Китая, стороны должны придерживаться верного направления и содействовать здоровому развитию двусторонних отношений. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи в Мюнхене с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Между Китаем и Великобританией нет геополитических конфликтов, экономики двух стран дополняют друг друга, сотрудничество обладает большим потенциалом", - приводятся его слова в опубликованном в воскресенье сообщении МИД КНР.

"Стороны должны устранить различного рода препятствия, придерживаться верного направления, содействовать продвижению здорового развития двусторонних отношений. Британская сторона должна объективно и справедливо относиться к развитию Китая", - указал Ван И.

Он также отметил, что "модернизация страны с населением 1,4 млрд человек - это огромный прогресс для всей человеческой цивилизации, это огромное благо для мира, а не угроза".