Украина и Литва будут совместно производить БПЛА

БАКУ /Trend/ - Украина и Литва планируют совместно производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Габриэлусом Ландсбергисом в Киеве.

Он сообщил, что в Литве есть необходимые технологии: "У нас есть возможность расширить производство. Это была основная тема нашей дискуссии".

Министр отметил, что прилагаются усилия для скорейшего максимизации результатов украинско-литовского сотрудничества.