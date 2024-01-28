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Украина и Литва будут совместно производить БПЛА

Европа Материалы 28 января 2024 09:50 (UTC +04:00)
Украина и Литва будут совместно производить БПЛА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Украина и Литва планируют совместно производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Габриэлусом Ландсбергисом в Киеве.

Он сообщил, что в Литве есть необходимые технологии: "У нас есть возможность расширить производство. Это была основная тема нашей дискуссии".

Министр отметил, что прилагаются усилия для скорейшего максимизации результатов украинско-литовского сотрудничества.

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