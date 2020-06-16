В Израиле за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек

Израиль 16 июня 2020 23:30 (UTC+04:00)
В Израиле за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек

В Израиле за сутки коронавирус подтвердился у 258 человек, что стало рекордом с конца апреля, пишет The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Всего коронавирусом в стране заразились 19,4 тысячи, скончались 302 человека. Больше всего вирус распространился в Тель-Авиве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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