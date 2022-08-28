Глава "Моссад" отправится на следующей неделе в США на фоне ситуации с СВПД

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа планирует на следующей неделе посетить с визитом США на фоне переговоров Вашингтона с Тегераном по поводу восстановления ядерной сделки. Об этом сообщила в воскресенье газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, Барнеа посетит Вашингтон в рамках усилий Израиля по оказанию давления на ход переговоров между Ираном и мировым сообществом по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Власти еврейского государства ранее неоднократно заявляли, что их страна выступает против подобного соглашения с Ираном.

По информации The Times of Israel, представители вашингтонской администрации в курсе предстоящего визита главы "Моссад". Барнеа станет уже третьим израильским чиновником высокого ранга, прибывающим в США с визитом за последние дни для обсуждения иранского досье. Ранее там побывали министр обороны еврейского государства Бени Ганц и глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата.