Более 1,4 тысячи экоактивистов задержали за неделю в Лондоне

Полиция Лондона за неделю с начала экологических протестов задержала более 1,4 тысячи активистов экологического движения Extinction Rebellion, говорится в сообщении Скотланд-Ярда. Число задержанных в понедельник днем составило 1405 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Задержания продолжились, в том числе в лондонском Сити, где активисты устроили сидячую акцию протеста на дорогах около здания Банка Англии.

Глобальная и синхронизированная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего, что борется с загрязнением окружающей среды, началась 7 октября. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.

Движение отмечает, что акции протеста носят ненасильственный характер, и это фактически подтверждается действиями его сторонников: они ложатся или садятся на проезжую часть улицы и ждут, пока полиция вынесет их с места протеста. Акции вызывают неоднозначную реакцию у местных жителей - экоактивисты мешают движению транспорта, создают проблемы для прохода людей и нарушают жизнь города.

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