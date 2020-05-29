Бутылку одного из старейших в мире коньяков продали за 146 тысяч долларов

Бутылку одного из старейших в мире коньяка, известного у коллекционеров под названием «Большой брат» (Grand Frère), продали за 146 тысяч долларов на аукционе Sotheby's. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в Twitter-аккаунте аукционного дома.

Отмечается, что он стал старейшим винтажным коньяком, который когда-либо продавали на аукционе. Стоимость бутылки алкогольного напитка составила 118,58 тысяч фунтов стерлингов (около 146 тысяч долларов).

Как сообщается на сайте аукционного дома, Grand Frère является одной из трех сохранившихся на данный момент бутылок коньяка Gautier 1762 года. Вторая бутылка, известная как «Младшая сестра» (Petite Soeur), хранится в музее Фелисы Ринкон де Готье. Третья — «Младший брат» (Petit Frère) — была продана на аукционе в Нью-Йорке в 2014 году.

В 2017 году на благотворительном аукционе в США была продана самая дорогая бутылка вина. Напиток из винограда сорта каберне совиньон урожая 2015 года создан виноделом Джесси Кац (Jesse Katz).