В Тамбовской области России около 30 человек отравились газом

Двадцать девять человек, в том числе девять детей отравились неизвестным газом в поселке Калинин под Тамбовом, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Отравление произошло после обнаружения и попытки вскрытия баллонов с неизвестным веществом. Всего в лечебные учреждения были доставлены 29 человек, среди которых было 9 детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в лечебных учреждениях остаются 17 человек, среди которых трое детей. Обстоятельства ЧП выясняются.

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