Глава ФБР назвал Россию самым агрессивным оппонентом США

Россия предпринимала попытки вмешательства в американские выборы 2016 года и сейчас агрессивнее других стран продолжает операции, нацеленные на то, чтобы посеять раздор в США. С таким утверждением выступил директор ФБР Кристофер Рей в среду в эфире телеканала NBC в рамках форума по вопросам безопасности в Аспене (штат Техас), передает ТАСС.

Его попросили прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки о непричастности России к вмешательству в выборы в США 2016 года. "Мнение американского разведывательного сообщества не изменилось, мое тоже. Они [россияне] пытались вмешаться в последние выборы и продолжают злоумышленные операции с целью оказания влияния по сей день", - ответил Рей.

"С целью посеять раскол и разногласия в нашей стране. Мы пока не видели попыток выбрать мишенью конкретные объекты избирательной инфраструктуры, однако иные усилия, которые я бы назвал злонамеренным влиянием, предпринимаются весьма активно", - продолжал глава ФБР.

Он не исключил, что очень скоро такие действия "выйдут на новый уровень". "С моей точки зрения, мы должны воспринимать эту угрозу крайне серьезно и реагировать на нее с полной решимостью и сосредоточением", - добавил Рей. Он признал вероятность того, что подобные попытки предпринимают и другие государства, но охарактеризовал Россию как "наиболее агрессивного игрока в этой области".

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед. Вместе с тем, на родине Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию по поводу приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Расследованием этих якобы имевших место попыток оказания влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.