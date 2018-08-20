Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в ЕАО

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе "Чита - Хабаровск", в результате водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Еврейской автономной области (ЕАО), передает Интерфакс.

"ДТП произошло вечером 19 августа на 1880 километре федеральной трассы "Чита-Хабаровск". В результате бокового столкновения грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Toyota Premio водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель грузовика не пострадал.

По предварительным данным, причиной столкновения послужил выезд легкового автомобиля на встречную полосу движения.

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