Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в ЕАО

20 августа 2018 08:24 (UTC+04:00)

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе "Чита - Хабаровск", в результате водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Еврейской автономной области (ЕАО), передает Интерфакс.

"ДТП произошло вечером 19 августа на 1880 километре федеральной трассы "Чита-Хабаровск". В результате бокового столкновения грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Toyota Premio водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель грузовика не пострадал.

По предварительным данным, причиной столкновения послужил выезд легкового автомобиля на встречную полосу движения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр обороны Египта направился с визитом в Россию
Россия 19 августа 21:48
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье увеличилось до 15 человек
Россия 19 августа 08:21
Меркель хочет сохранить иранскую ядерную сделку
Европа 19 августа 00:25
15 человек пострадали в ДТП с участием 32 машин в Турции
Турция 18 августа 23:53
Володин анонсировал заседание межпарламентской комиссии России и Ирана
Россия 18 августа 23:37
Путин перед переговорами с Меркель отметил важность сохранения СВПД по Ирану
Ядерная программа 18 августа 21:15
Лента новостей
На юге Таиланда два человека пострадали при нападении боевиков
Другие страны 07:49
В Венесуэле пообещали повысить минимальную зарплату в 60 раз
Другие страны 07:25
SOCAR о планах по расширению деятельности в Бангладеш (Эксклюзив)
Энергетика 07:00
Экс-адвоката Трампа подозревают в незаконном получении кредитов более чем на $20 млн
США 06:16
Премьер Канады сообщил о намерении участвовать в выборах 2019 года
Другие страны 05:46
В Лондоне мужчина с молотком напал на двух женщин
Европа 05:05
Глава МИД Ирана: Согласие Тегерана на сделку по атому могло быть ошибкой
Ядерная программа 04:26
Более 350 человек погибли в результате наводнения в Индии
Другие страны 03:55
В Германии считают, что вопрос возвращения сирийцев на родину нужно обсуждать с Асадом
Европа 03:23