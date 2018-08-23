Калын: неуважение США принципа верховенства закона в Турции неприемлемо

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил о недопустимости пренебрежения США турецким законодательством в деле американского пастора Эндрю Брансона. Его заявление приводит агентство Reuters.

"Само собой разумеется, что мы считаем неприемлемым игнорирование США [порядка] судебного процесса", - сказал Калын. "В Турции действует принцип верховенства закона, в отношении Эндрю Брансона как физического лица ведется юридический процесс".

Заявление пресс-секретаря стало ответом на сообщение помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. 22 августа он сказал, что кризис в отношениях Вашингтона и Анкары может закончиться "мгновенно", если Турция освободит Брансона.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам пастора. 1 августа минфин США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.

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