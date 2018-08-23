Калын: неуважение США принципа верховенства закона в Турции неприемлемо

23 августа 2018 08:25 (UTC+04:00)

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил о недопустимости пренебрежения США турецким законодательством в деле американского пастора Эндрю Брансона. Его заявление приводит агентство Reuters.

"Само собой разумеется, что мы считаем неприемлемым игнорирование США [порядка] судебного процесса", - сказал Калын. "В Турции действует принцип верховенства закона, в отношении Эндрю Брансона как физического лица ведется юридический процесс".

Заявление пресс-секретаря стало ответом на сообщение помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. 22 августа он сказал, что кризис в отношениях Вашингтона и Анкары может закончиться "мгновенно", если Турция освободит Брансона.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам пастора. 1 августа минфин США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция предпримет ответные шаги на санкции США
Турция 09:25
В США экстренно сел самолет, перевозивший 225 человек
США 22 августа 20:38
250 тыс. сирийцев могут направиться в Турцию в случае начала боевых действий в Идлибе
Турция 22 августа 16:21
Украина получит $78 млн от США на экономическое развитие
Европа 22 августа 15:50
Цены на нефть растут
Энергетика 22 августа 15:39
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза Сирию и отношения России и США
Россия 22 августа 15:11
Лента новостей
МИД: совершаются попытки разместить в Физули и Джабраиле армян из Сирии
Политика 09:33
Турция предпримет ответные шаги на санкции США
Турция 09:25
Премьер Австралии заявил о возможном уходе из политики
Другие страны 09:11
Пользователи сообщили о сбое в работе App Store
ИКТ 08:53
В Австралии трое министров подали в отставку и потребовали ухода премьера
Другие страны 08:12
Facebook заблокировала более 400 приложений из-за опасений о сохранности данных
ИКТ 07:44
Туристический поток в Азербайджан растет
Туризм 07:20
В Британии представят план на случай недостижения сделки по Brexit
Европа 06:56
Помпео и глава МИД Македонии обсудили референдум о переименовании страны
Европа 06:31