Чавушоглу обсудил с британским коллегой развитие сотрудничества между странами

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в Лондоне переговоры с британским коллегой Домиником Раабом, передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Встреча продолжалась около двух часов.

Министры обсудили перспективы развития двусторонних отношений на фоне выхода Великобритании из состава ЕС.

Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сфере туризма и борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Главы дипломатии обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

В рамках визита, турецкий министра встретился также с председателем парламентской группы британо-турецкой дружбы Джеффри Дональдсоном.