Турецкий порт Самсун принял более 1,4 тыс. судов

Турция 24 августа 2021 12:04 (UTC+04:00)
Турецкий порт Самсун принял более 1,4 тыс. судов
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