Назначен новый главный тренер сборной Турции по футболу
БАКУ /Trend/ - Назначен новый главный тренер сборной Турции по футболу. Об этом, как передает Trend, сообщили в Федерации футбола Турции.
Согласно информации, достигнута договоренность с немецким специалистом Стефаном Кунцом.
Отмечается, что церемония подписания договора с Кунцом состоится в понедельник, в 15:00 по местному времени.
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