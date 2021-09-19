БАКУ /Trend/ - Назначен новый главный тренер сборной Турции по футболу. Об этом, как передает Trend, сообщили в Федерации футбола Турции.

Согласно информации, достигнута договоренность с немецким специалистом Стефаном Кунцом.

Отмечается, что церемония подписания договора с Кунцом состоится в понедельник, в 15:00 по местному времени.