Турецкий военнослужащий погиб в результате минометного обстрела

БАКУ /Trend/ - Турецкий военнослужащий погиб в среду в результате нападения террористов на пограничный пост в провинции Ширнак.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

"В результате минометного обстрела нашего пограничного пункта в городе Джизре в провинции Ширнак погиб наш военнослужащий пехотинец Тарык Таркан", - говорится в сообщении.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выразил соболезнования семье погибшего.