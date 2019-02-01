Число жертв холодов в США возросло до 12

Морозы в сочетании со снегопадами привели к гибели 12 человек на Среднем Западе США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг со ссылкой на местные власти информационное агентство Reuters.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек в штатах Айова, Висконсин, Иллинойс, Индиана и Мичиган. Все эти случаи являются несчастными и зарегистрированы с минувшей субботы.

Автомобилестроительный гигант General Motors приостановил работу 13 своих предприятий в штате Мичиган в связи с тем, что пожар на объекте местной энергетической компании привел к перебоям в снабжении природным газом. Корпорация Ford распорядилась временно остановить энергоемкие производства в этом штате.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер в четверг призвала жителей штата держать термостаты на температуре 18,3 градуса в помещении до полудня пятницы. Это обусловлено повышенным расходом тепла и необходимостью "преодолеть временные трудности с наименьшими потерями", отметила Уитмер в обращении, размещенном в ее Twitter. С аналогичной рекомендацией выступила в штате Миннесота компания Xcel Energy, поставляющая газ в дома и на предприятия. Просьба обращена к 460 тыс. потребителей.

Самая низкая в четверг температура зарегистрирована в Интернэшнл-Фоллс (штат Миннесота) - минус 42,8 градуса. В Иллинойсе столбики термометров опустились до минус 36 градусов (без учета ветра). Этот показатель вплотную приблизился к рекорду - минус 37 градусам, установленному зимой 1999 года.

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