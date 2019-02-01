Число жертв холодов в США возросло до 12

1 февраля 2019 00:33 (UTC+04:00)

Морозы в сочетании со снегопадами привели к гибели 12 человек на Среднем Западе США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг со ссылкой на местные власти информационное агентство Reuters.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек в штатах Айова, Висконсин, Иллинойс, Индиана и Мичиган. Все эти случаи являются несчастными и зарегистрированы с минувшей субботы.

Автомобилестроительный гигант General Motors приостановил работу 13 своих предприятий в штате Мичиган в связи с тем, что пожар на объекте местной энергетической компании привел к перебоям в снабжении природным газом. Корпорация Ford распорядилась временно остановить энергоемкие производства в этом штате.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер в четверг призвала жителей штата держать термостаты на температуре 18,3 градуса в помещении до полудня пятницы. Это обусловлено повышенным расходом тепла и необходимостью "преодолеть временные трудности с наименьшими потерями", отметила Уитмер в обращении, размещенном в ее Twitter. С аналогичной рекомендацией выступила в штате Миннесота компания Xcel Energy, поставляющая газ в дома и на предприятия. Просьба обращена к 460 тыс. потребителей.

Самая низкая в четверг температура зарегистрирована в Интернэшнл-Фоллс (штат Миннесота) - минус 42,8 градуса. В Иллинойсе столбики термометров опустились до минус 36 градусов (без учета ветра). Этот показатель вплотную приблизился к рекорду - минус 37 градусам, установленному зимой 1999 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У США, России и Китая есть основа для сотрудничества по КНДР, заявил Госдеп
США 00:54
США выведут свои войска из Афганистана при заключении там соглашения о мире - Трамп
США 31 января 22:34
Трамп заявил об отправке дополнительного контингента военных на границу с Мексикой
США 31 января 20:02
Трамп рассчитывает в скором времени встретиться с лидером КНР и заключить торговую сделку
США 31 января 19:35
Трамп назвал условие для заключения финальной торговой сделки с Китаем
США 31 января 17:32
Москва призвала США вывести войска из зоны в районе Ат-Танфа
Россия 31 января 12:42
Лента новостей
Toyota отзывает в Китае свыше 4600 автомобилей из-за дефекта в подушках безопасности
Китай 01:04
У США, России и Китая есть основа для сотрудничества по КНДР, заявил Госдеп
США 00:54
В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация проекта «Повышение умений преподавателей в области инклюзивного образования» (ФОТО)
Общество 00:44
Пекин 70 лет назад и сегодня (ФОТО)
Китай 00:19
Премьер Греции совершит визит в Турцию
Турция 00:02
Боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Арабские страны 31 января 23:56
На строящуюся линию метро до нового пекинского аэропорта выехал первый поезд
Китай 31 января 23:43
МИД Великобритании: Лондон, Париж и Берлин твердо привержены ядерной сделке с Тегераном
Европа 31 января 23:35
Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике возросло до 120
Другие страны 31 января 23:04