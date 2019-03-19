В США три человека погибли в результате наводнений

По меньшей мере три человека погибли в результате наводнений в штатах Небраска и Айова, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телеканал ABC News.

Как уточняет телеканал, наводнения были вызваны разливом 16 рек. Сейчас более 870 человек находятся во временных убежищах.

Ранее командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион сообщил, что находящаяся в штате Небраска база ВВС США "Оффатт" также оказалась затоплена. В результате наводнения были эвакуированы 20 зданий.

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