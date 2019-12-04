В палате представителей США поддержали уйгуров в КНР

4 декабря 2019 06:27 (UTC+04:00)

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о поддержке в Китае уйгуров, чьи права, по мнению американских властей, нарушаются, свидетельствуют результаты голосования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Чтобы законопроект стал законом, его должен еще принять сенат и подписать президент Дональд Трамп, перспективы этого неясны.

Законопроект был принят практически единогласно — 407 членов палаты представителей поддержали документ, лишь один высказался против.

Документ предусматривает санкции против китайских чиновников, которые, по мнению властей США, нарушают права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Официальные лица КНР на принятие законопроекта пока не отреагировали.

Как и принятый ранее закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", который уже вступил в силу, этот законопроект может обострить разногласия CША и Китая и повлиять на торговые переговоры между этими странами.

США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам.

Ранее США запретили экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые, по данным Вашингтона, причастны к репрессиям. Китайский МИД заявлял, что информация о "перевоспитательных лагерях" для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе не соответствует действительности.

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