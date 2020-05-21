Virgin Orbit планирует испытать в США систему воздушного старта ракеты

Компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона планирует в предстоящие выходные испытать над Тихим океаном систему воздушного запуска ракет-носителей, предназначенных для вывода спутников на орбиту Земли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду телеканал CNBC.

Испытание намечено на 13:00 по времени Восточного побережья США (21:00 GMT+4) и может состояться 23 мая, 24 мая или 25 мая. Окончательное решение о конкретной дате пока не принято.

План испытания предусматривает отделение ракеты от модифицированного самолета Boeing 747, который вылетит из космопорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния) и совершит полет над Тихим океаном. В июле прошлого года экипаж самолета осуществил сброс носителя с металлическими болванками, водой и антифризом для придания необходимой массы. В этот раз ракета будет нести топливо и в автоматическом режиме запустит собственные двигатели после сброса.

В Virgin Orbit информировали телеканал, что на прошлой неделе в рамках подготовки к испытанию экипаж Boeing 747 поднимался в воздух с ракетой с топливом. Подготовка не предусматривала сброс носителя и его старт в воздухе.

Другая компания Брэнсона Virgin Galactic 1 мая провела первое летное испытание в небе над штатом Нью-Мексико космолета Unity серии SpaceShipTwo. Unity стартовал на высоте 15,2 км, отделившись от самолета-носителя Eve, и совершил планирующий полет, приземлившись в космопорте в Нью-Мексико. Аппарат развил скорость в 0,7 Маха. Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.