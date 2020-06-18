Трамп подписал законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае
Президент США Дональд Трамп подписал в среду принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Белого дома.
"В среду, 17 июня 2020 года, президент подписал закон S. 3477 - "Закон о политике в области прав человека в отношении уйгуров 2020 года", который осуждает грубые нарушения прав определенных этнических групп мусульманских меньшинств в СУАР в Китае и включает <...> определенные полномочия налагать санкции на конкретных иностранных лиц", - указали в Белом доме.
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