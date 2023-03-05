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В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже

США Материалы 5 марта 2023 14:47 (UTC +04:00)
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже

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По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы на пляже Сан-Педро в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом в субботу сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на правоохранительные органы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, все пятеро пострадавших были госпитализированы. Представитель местного отделения полиции сообщил, что некоторые из них находятся в критическом состоянии.

В правоохранительных органах заявили, что подозреваемый скрылся с места преступления. В воскресенье пляж, где произошел инцидент, закрыт для проведения расследования.

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