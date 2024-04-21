США могут направить дополнительных военных советников в посольство в Украине - Пентагон

БАКУ /Trend/ - Администрация США рассматривает возможность направления дополнительных военных советников в посольство в Украине.

Как передает Trend, об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, советники не будут участвовать в боевых действиях, а будут консультировать правительство и вооруженные силы Украины.

"На протяжении всего конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало свое присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность направления в посольство дополнительных советников", - отметил он.