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США могут направить дополнительных военных советников в посольство в Украине - Пентагон

США Материалы 21 апреля 2024 06:18 (UTC +04:00)
США могут направить дополнительных военных советников в посольство в Украине - Пентагон

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Администрация США рассматривает возможность направления дополнительных военных советников в посольство в Украине.

Как передает Trend, об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, советники не будут участвовать в боевых действиях, а будут консультировать правительство и вооруженные силы Украины.

"На протяжении всего конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало свое присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность направления в посольство дополнительных советников", - отметил он.

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