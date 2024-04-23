Пентагон подтвердил начало консультаций по выводу войск США из Нигера

БАКУ /Trend/ - США и Нигер начали переговоры о выводе американских войск из африканской страны. Это подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге для прессы, отметив, что консультации начались, и что США отправили небольшую делегацию из представителей Пентагона и Африканского командования Вооруженных сил США для участия в них, передает Trend.

"Мы не будем предполагать сроки вывода и не будем опережать переговоры", - подчеркнул Райдер.

Он также добавил, что наличие американских войск в Нигере пока остается неизменным.

В марте Нигер отменил военное соглашение с США, которое предусматривало создание американской базы для беспилотных летательных аппаратов на севере страны. Это решение было принято с объяснением, что соглашение было навязано и не соответствует интересам нации. Администрация США заявила, что они поддерживают диалог с нигерийскими властями и обсуждают ситуацию. К концу 2023 года в Нигере находилось около 1,1 тыс. американских военных, большинство из них находилось на военной базе близ Агадеса.