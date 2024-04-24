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Сенат США поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю

США Материалы 24 апреля 2024 00:56 (UTC +04:00)
Сенат США поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сенаторы США поддержали законопроекты о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, инициативы в ходе процедурного голосования поддержали 80 сенаторов. 19 сенаторов выступили против.

Сообщается, что проект закона о помощи Украине предусматривает выделение Киеву около 61 миллиарда долларов. Согласно документу, помощь Киеву теперь будет предоставляться в кредит, а не безвозмездно.

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