Сенат США поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю

БАКУ /Trend/ - Сенаторы США поддержали законопроекты о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, инициативы в ходе процедурного голосования поддержали 80 сенаторов. 19 сенаторов выступили против.

Сообщается, что проект закона о помощи Украине предусматривает выделение Киеву около 61 миллиарда долларов. Согласно документу, помощь Киеву теперь будет предоставляться в кредит, а не безвозмездно.