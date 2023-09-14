ITFC заинтересована в более активном участии в финансировании проектов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - ITFC проявляет интерес к более активному участию в финансировании важных проектов в Азербайджане, что соответствует планам развития организации до 2030 года.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал Хани Салем Сонбол, исполнительный директор ITFC, входящей в группу Исламского банка развития (ИБР).

«Наше внимание будет сосредоточено на стратегических проектах, таких как возобновляемая энергетика и "зеленое" финансирование. Мы также собираемся укрепить сотрудничество с малыми и средними предприятиями в Азербайджане. Недавно мы подписали важное соглашение с Rabita Bank, что, я уверен, укрепит наше партнерство и поможет поддержать развитие страны. Важно отметить, что наши разнообразные продукты могут быть использованы как в государственном, так и в частном секторе, а также в смешанных предприятиях и государственных компаниях. Мы стремимся к более активному сотрудничеству с Азербайджаном и видим большой потенциал для совместной работы с заинтересованными сторонами, способствуя развитию всего региона в целом», - сказал он.

Отметим, что Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) является членом группы Исламского банка развития и создана с основной целью развития торговли.

Группа ИБР поддерживает прочные отношения с Азербайджаном и стремится содействовать его социально-экономическому развитию. Группа реализует в Азербайджане проекты на сумму около 1,2 миллиарда долларов.

Портфель включает финансирование в размере 956 миллионов долларов со стороны ИБР, 120,2 миллиона долларов, одобренных ICD (Исламская корпорация по развитию частного сектора), 83,4 миллиона долларов в торговых операциях ITFC и 19,4 миллиона долларов в других фондах и операциях группы ИБР.