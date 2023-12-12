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Выгодное предложение от Yelo Bank для вашего микробизнеса

Экономика Материалы 12 декабря 2023 15:16 (UTC +04:00)
Выгодное предложение от Yelo Bank для вашего микробизнеса

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Предстоящий год может стать еще успешнее для вашего бизнеса. Вы найдете необходимую финансовую поддержку от Yelo Bank. Банк предлагает владельцам микробизнеса кредиты на выгодных условиях:

  • Максимальная сумма кредита — до 100 000 AZN.
  • Льготный период погашения до 12 месяцев.
  • Упрощенная процедура подачи документов.
  • Возможность подбора плана погашения, соответствующего особенностям вашего бизнеса.

Обратите внимание, что для одобрения кредита не требуется залог или осмотр жилой площади. Предприниматели, получающие микрокредиты, освобождаются от необходимости страхования и оплаты за открытие счета.

Банк также предоставляет возможность перевода средств микробизнес-кредита на карту. Для этого достаточно посетить отделение Yelo Bank, оформить карту и получить кредит. В дальнейшем средства микрокредита будут переведены напрямую на ваш карт-счет. Важно отметить, что выпуск этой карты является бесплатным.

Для достижения бизнес-целей без лишних задержек выбирайте Yelo Bank и развивайте свой бизнес: bit.ly/mkrdt

Вас интересуют микрокредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

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