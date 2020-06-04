Президент Ильхам Алиев наградил Неждета Унувара орденом "Достлуг"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Неждета Унувара орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
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