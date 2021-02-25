В рамках кампании "Справедливость для Ходжалы" презентован фильм "Знак Ходжалы" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международной кампании "Справедливость для Ходжалы" представлен художественно-документальный короткометражный фильм "Знак Ходжалы".

Как передает в четверг Trend, в фильме повествуется о неизвестной 5-летней девочке, убитой вместе со своей семьей в Ходжалы. Она одна из 63 детей, жестоко убитых в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими военными. Личность этой девочки установить не удалось.

Авторы фильма – заслуженный журналист Мубариз Аскеров, режиссер Эльчин Эльхан, оператор Ахмед Барасов, композитор Азер Гаджиаскер, графист Илькин Туран, художник Вугар Гурбанов.

История неизвестной 5-летней азербайджанской девочки отражает всю бесчеловечную суть этого кровавого деяния вооруженных сил Армении, которое является преступлением против всего человечества. Армения не сможет избежать международной правовой ответственности за содеянное!

С короткометражным фильмом "Знак Ходжалы" можно ознакомиться на сайте кампании "Справедливость для Ходжалы" https://justiceforkhojaly.org, а так же в социальных сетях по нижеприведенным ссылкам:

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(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)