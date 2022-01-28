ООН поблагодарила Азербайджан за взносы в бюджет организации

БАКУ /Trend/ - Выражаю благодарность нашим странам партнерам, в том числе Азербайджану, за их взносы в бюджет организации.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на ООН, об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель ООН Фархан Хак.

По его словам, Алжир, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Республика Корея, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам полностью выплатили свои взносы, доведя список до 37 стран.