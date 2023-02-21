Омару Эльдарову вручен орден "Эмек" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Народному художнику Азербайджана, скульптору Омару Эльдарову вручен орден "Эмек" 1-й степени. Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры 20 декабря 2022 года Омар Эльдаров был награжден орденом "Эмек" 1-й степени.

На встрече с народным художником в Центре Гейдара Алиева приняли участие помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, министр образования Эмин Амруллаев, первый заместитель министра культуры Адиль Керимли, ректор Академии художеств Натиг Алиев. Были подчеркнуты неоценимые заслуги Омара Эльдарова в развитии азербайджанской культуры, роль его произведений в обогащении азербайджанской культуры. Во время встречи были отмечены большие заслуги народного художника в подготовке молодых кадров в годы его руководства Академией художеств.

(Перевод: Фидан Мустафаева)