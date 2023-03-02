Растущая роль Движения неприсоединения как результат стратегии Президента Ильхама Алиева - к Бакинскому саммиту организации

БАКУ/Trend/ - В настоящее время идет процесс установления нового миропорядка. Проще говоря, глобальные силы вновь определяют сферы своего влияния. Естественно, что в этом процессе неоспорима доля авторитетных международных организаций, имеющих возможность влиять на события.

Среди таких организаций следует особо выделить Организацию Объединенных Наций (ООН), Европейский союз (ЕС), Организацию тюркских государств (ОТГ), Североатлантический альянс (НАТО), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Лигу арабских государств (ЛАГ) и, наконец, Движение неприсоединения (ДН), членами которого являются 120 стран.

Вклад Азербайджана в подъем Движения неприсоединения

У каждой из вышеперечисленных организаций свой взгляд и своя сила воздействия на процессы в мире. Азербайджан имеет широкие связи со всеми названными международными организациями, но из их числа Баку придает особое значение развитию связей с Движением неприсоединения.

Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства нашей страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и даже получил право руководить движением в течение еще 1 года. Если оглянуться на прошедшие три года, увидим, что после того, как Азербайджан принял председательство в Движении неприсоединения, сила влияния организации еще больше возросла. Движение неприсоединения под председательством Азербайджана добилось исторических успехов.

Президент Ильхам Алиев на саммите ДН в Баку в 2019 году заявил, что в период председательства Азербайджан будет защищать международное право и справедливость. Свои слова глава государства подтвердил и на деле. Известно, что в то время, когда бушевала пандемия COVID-19, некоторые развитые страны начали заниматься "вакцинным национализмом", закупая вакцины сверх своих потребностей. Это привело к нехватке вакцин во многих странах.

Президент Азербайджана выразил твердую позицию против несправедливого распределения произведенной вакцины. Президент Ильхам Алиев в качестве председателя Движения неприсоединения стал защитником прав всех государств-членов организации и народов. В результате, по инициативе Азербайджана как в Генеральной Ассамблее ООН, так и в Совете по правам человека ООН были приняты резолюции о справедливом распределении вакцин.

Кроме того, по предложению Президента Ильхама Алиева в декабре 2020 года была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с пандемией. Также в мае 2020 года под председательством Президента Ильхама Алиева был организован онлайн-саммит Движения неприсоединения, посвященный борьбе с COVID-19. За время председательства Азербайджана в организации были учреждены Парламентская сеть и Молодежная организация Движения неприсоединения. Как видно, несмотря на то, что Азербайджан председательствовал в Движении в период пандемии, он вел активную работу, внес большой вклад в деятельность организации и еще больше повысил ее международный авторитет.

Авторитет Азербайджана среди государств-членов Движения неприсоединения

Естественно, что активность Азербайджана подталкивает государства-члены Движения к более широким связям с нашей страной. Этот момент очень важен с точки зрения интересов нашей страны. Потому что после Отечественной войны на Южном Кавказе появились новые реалии. Азербайджан нуждается в большой международной политической поддержке для того, чтобы реалии, возникающие на фоне установления нового мирового порядка, формировались в интересах Азербайджана.

Официальный Баку, завоевав доверие государств-членов Движения неприсоединения, сумел переориентировать процессы в своих интересах. Например, Азербайджан получил большую поддержку государств-членов Движения неприсоединения перед лицом необоснованных претензий Армении. Абсолютное большинство государств-членов поддерживают Азербайджан в отношении процессов, происходящих вокруг Карабаха, отстаивают правовую позицию Баку.

Кроме того, члены Движения неприсоединения не допустили принятия резолюций, подготовленных в ООН против Азербайджана, как во время Отечественной войны, так и в послевоенный период.

Вклад Азербайджана в новый миропорядок

Еще одним показателем авторитета Азербайджана в данной организации является проведение 2 марта в Баку саммита, посвященного постпандемии. Президент Ильхам Алиев выдвинул предложение о проведении этого саммита в 2021 году на мероприятии в Белграде, посвященном 60-летию со дня создания ДН.

Основными темами обсуждения на саммите, наряду с вопросами постпандемии, станут вопросы международного мира и безопасности в процессе формирования нового мирового порядка, функционирования международного права, неэффективности международных организаций, нарастания противоречий Востока и Запада, определения места стран ДН в новом мировом порядке, где господствует менталитет “холодной войны”.

То, что Баку сегодня проводит мероприятие, где обсуждаются такие серьезные вопросы, является наглядным доказательством международного доверия к Азербайджану, а также личного авторитета Президента Ильхама Алиева. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чабо Кёрёши, прибывший в Баку 2 марта для участия в заседании Контактной группы Движения неприсоединения, в интервью Trend особо подчеркнул роль Азербайджана в подъеме Движения.

"За время своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан выдвинул несколько конкретных инициатив по координации сотрудничества между государствами-членами, укреплению ценностей многосторонности и расширению международного взаимодействия. Эти конкретные инициативы сыграли важную роль в возрождении Движения. Предстоящий саммит Движения неприсоединения, посвященный восстановлению после COVID-19, не менее важен, поскольку мир борется со взаимосвязанными кризисами, и сотрудничество на основе солидарности, устойчивости и науки никогда не было столь своевременным. Я с нетерпением жду продолжения работы со всеми государствами-членами Движения неприсоединения", - сказал Кёрёши.

Все это еще раз доказывает, что Азербайджан еще больше усиливает свое влияние в регионе и даже становится государством, ориентированным на новый мировой порядок. Азербайджану в период противостояния Востока и Запада удается объединить влиятельные государства Америки, Евразии и Африки. По этой причине государства мира воспринимают Азербайджан как важного партнера, страны, способствующей вкладу в международный мир.