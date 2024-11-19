Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в фотовыставке "Земля глазами детей" (ФОТО)

БАКУ /Trend / - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в выставке в рамках международного фотоконкурса "Земля глазами детей", которая открылась в Центре Гейдара Алиева, сообщает Trend.

На выставке были представлены работы победителей конкурса "Земля глазами детей" и других участников проекта, который был реализован при поддержке Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды), Азербайджанской операционной компании COP29 и по инициативе основателя Ассоциации "Reza Visual Academy", всемирно известного фотографа Резы Дегати.

На открытии выступили Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, инициатор проекта Резы Дегати и резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

Среди гостей были участники 29-я сессии Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), представители дипломатических миссий, культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Были объявлены победители конкурса, участникам вручены памятные дипломы. Целью фотоконкурса, проводимого с 11 октября по 2 ноября среди детей и подростков до 18 лет, является повышение осведомленности о проблемах климата, а также приглашение молодежи поделиться своими взглядами на красоту природы, загрязнение окружающей среды и проблемы, вызванные изменением климата. В конкурсе, который проходил под девизом "Я люблю природу, я боюсь загрязнения" и на котором представлено около 3000 фотографий, были награждены 14 кандидатов. Наряду с Азербайджаном в конкурсе приняли участие представители из 50 стран - США, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Китая, Дании, Франции, Швейцарии, Италии, Канады, Норвегии и других. Фотографии, представленные кандидатами на конкурс, охватывали такие темы, как повышение осведомленности об изменении климата, выделение решений проблем и разделение чувства ответственности за защиту нашей планеты.

В возрастной категории от 10 до 18 лет три кандидата из Филиппин, Шри-Ланки и Мальты заняли первое, второе и третье места соответственно. В этой же категории 5 фотографам из Бангладеш, Великобритании, Ирана, Ирландии и Мьянмы были вручены почетные награды за творческие и заставляющие задуматься фотографии. В возрастной категории до 10 лет пять финалистов из Франции, Ирана, Швейцарии и Турции были награждены за отличные презентации, а фотограф из Азербайджана был удостоен специальных призов жюри и организаций "Reza Visual Academy", "Degati Agency" и "Webistan" в категории "хозяин".

Гости с удовольствием осмотрели экспозицию, выразив восхищение работами подрастающего поколения на актуальную проблему экологии и климата.

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