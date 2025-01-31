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Новый посол Турции в Азербайджане прибыл в Баку

Политика Материалы 31 января 2025 16:31 (UTC +04:00)
Новый посол Турции в Азербайджане прибыл в Баку
Фото: Посольство Турции в Азербайджане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Новый посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн прибыл в Баку.

Об этом в пятницу сообщили Trend в посольстве Турции в Азербайджане.

Отметим, что завтра Бирол Акгюн приступит к исполнению своих обязанностей.

Напомним, что 11 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.

14 декабря прошлого года закончился срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахида Багчи.

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