В Генпрокуратуру Азербайджана представлены материалы по нарушениям в сфере градостроительства

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Генпрокуратуру Азербайджана были представлены материалы по 21 факту преступного характера в сфере нарушения законодательства о градостроительстве.

Об этом на расширенной коллегии Госкомитета по градостроительству и архитектуре по итогам 2018 года и предстоящим задачам сказал его председатель Самир Нуриев, сообщает в пятницу Trend.

Как подчеркнул Нуриев, по этим фактам начались расследования, по отдельным фактам возбуждены уголовные дела.

Нуриев отметил, что за отчетный период комитет провел выездной и камеральный контроль и были приняты соответствующие меры по устранению выявленных недочетов.

Так, в 2018 году в рамках проверки работы органов исполнительной власти восьми районов Баку и шести районов республики были выявлены факты нарушения требований законодательства о градостроительстве и нормативно-правовых документов, в связи с чем органам исполнительной власти были вручены 22 обязательных для исполнения указания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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