Татьяна Полякова: Имена, культурные обычаи и традиции Азербайджана - все это вплетено в мою жизнь с самой юности

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 29 октября состоится лекция специалиста по деловому и светскому общению Татьяны Поляковой на тему "Этикет и культура профессионального общения".

Единственный обладатель лицензии обучения этикету в Княжестве Монако, автор курсов по межкультурной коммуникации, Полякова мастерски конвертировала свою способность говорить на нескольких языках, опыт работы в международных компаниях, участия в этнографических экспедициях и путешествиях в бизнес-проект по общению и этикету.

Вопросами этикета и протокола Татьяна Полякова занимается около 25 лет. Она имеет широкую аудиторию в разных уголках планеты, побывала в десятках стран, и впервые выступит в Баку.

Личность человека, его персональные качества и навыки поведения в семье и светской жизни определяют и профессиональный успех. Самопрезентация - это процесс непрерывный, длящийся всю жизнь. Автор убеждена, что также, как деловой этикет не отделим от этикета светского, также этикет не бывает детским. Этикет бывает один и на всю жизнь.

Будут затронуты основные моменты, которые создают впечатления о человеке: тембр голоса, взгляд, умение представиться и представить, манера речи, обращение изъявления благодарности и просьбы, подарки, культура портрета, нормы элегантности и даже такие тонкие нюансы, как высота каблука и плотность ткани, отличие униформы от светского и делового костюма.

Автор, филолог по образованию и этнограф в душе, заядлый путешественник и внимательный собеседник, обладает широкой аудиторией во многих странах мира. Ее опыт общения убедительно доказывает, что нет одного правила. Каждое правилo этикета разбивается и преломляется на традиции, культуры и ситуации. Вопрос норм этики в Европе, Америке и традициях стран Азии актуален, как никогда.

Татьяна Полякова ответила на вопросы Trend.

- Впервые посетите Баку, что ожидаете от встречи в Центре Гейдара Алиева?

- С большим волнением и интересом я впервые приезжаю в страну, о которой мечтала с детства. Ведь любимой моей игрушкой был глобус. Имена, культурные обычаи и традиции Азербайджана - все это вплетено в мою жизнь с самой юности.

- Как начинался Ваш путь эксперта по этикету, который привел сегодня к интересным проектам и фактически к мировому признанию?

- Все прекрасные истории начинаются в семье. Переживания моего непростого детства на нескольких языках и опыт работы в самых успешных и самых международных компаниях мира, бесконечные путешествия, походы, экспедиции, наблюдения, встречи и эмоции легли в основу моего авторского курса. За каждым словом - опыт.

- Почему основа этикета - это не фактические знания, а постоянная игра с собственным тактом и ощущениями?

-Нет одного правила. Каждое правило преломляется о культуру, обычаи, традиции, гендеры, субординацию. Этикет - свод удобных правил сосуществования. И правила начинается с себя.

- Время столь быстротечно, что меняются и ориентиры людей. Что поменялось в этикете людей конца 20 – начала 21 века?

- Приятно и даже принято думать о том, что классические правила демократизировались. Но даже netiquette, наука о поведении в сетях и он-лайн, доказывает обратное. Идеальный пример абсолютного новых ожиданий и навыков. Становится интереснее (смеется).

- В наше время очень популярны социальные сети, которые используются не только для общения, но и налаживания деловых связей. А в чем заключен этикет активно пользования социальными сетями и профессионального общения?

- Ваш вопрос - отдельный курс, который я успешно читаю. Это тема, которая, помните, остается живым формирующимся процессом.

- Для Вас этикет сегодня - бизнес или призвание? Насколько важны традиции и преемственность для правил поведения?

- Мне повезло: увлечение и тему личной и профессиональной жизни я оформила деловой проект. И ошеломляющее внимание к моей теме так приятно! Приглашение в легендарный Центр Гейдара Алиева - тому подтверждение. Спасибо!

- Кто ваша аудитория сегодня? Мужчины, женщины или подрастающее поколение?

-Я начала свой проект с детей. Но, как известно, дети не приходят одни. Детям я осмелилась бы сказать о том, о чем стесняюсь сказать самым успешным взрослым. А может, это моя стратегия и трюк: взрослым о детях. Детям о взрослых? Cамые успешные взрослые ведь в душе дети? Шучу. Шутка - всегда идеальный выход из ситуации. И лучший способ намекнуть. Или.. извиниться ?

- В чем основная сущность правил от Татьяны Поляковой личного этикета в повседневной жизни?

- Всем понравиться невозможно. Главное никого не обидеть!

- Успех каждого человека является примером для многих. Поделитесь своей формулой.

- Формула так проста. Она умещается в строчку в календаре. Это список дел, тем и имен на день. На неделю. На месяц. На год. И на жизнь. И помните про глобус Я по-прежнему его раскручиваю. И с интересом рассматриваю свою жизнь.

(Автор: Вугар Иманов)

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