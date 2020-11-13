Необходимо добиться внесения азыхантропа в список наследия ЮНЕСКО - институт истории

БАКУ /Trend/ - Углубленное изучение Гуручайской культуры в азыхском лагере позволит более полно и всесторонне изучить этапы последовательного и устойчивого развития истории азербайджанской государственности с древнейших времен.

Об этом в пятницу сказал Trend ведущий научный работник Института истории НАНА, доктор философии по истории, доцент Мубариз Агаларлы.

Наличие в нашей стране азыхского лагеря и следов азыхантропа подтверждает, что территория сегодняшнего Азербайджана была одной из зон антропогенеза, где формировался древний человек.

"Лагерь, состоящий из десяти слоев, подтверждает, что наши предки жили здесь на всех последующих этапах развития, начиная с древнейших времен истории человечества, и им удалось сохранить образ, останки и отложения, отражающие быт, занятия и культурные ценности пещерного этноса", - сказа Агаларлы.

Историк сказал, что на самом деле Гуручайская культура не похожа ни на одну другую древнюю культуру в мире. Азыхантроп не копирует ни один из трех известных в мире типов людей. У него нет антропологического сходства, идентичности, родства с европейским, азиатским или негроидным типом. Азыхантроп был первым жителем азербайджанского региона, а также Южного Кавказа, первым жителем этой земли и первым коренным древним этносом.

"Современное технологическое оборудование позволяет создать предварительный робот, антропологическое строение, рост, вес и другие антропологические показатели азыхантропа.

К сожалению, 30-летняя армянская оккупация создала серьезные препятствия для азербайджанской науки в изучении азыхского человека. Думаю, что наши ученые продолжат исследования в этих областях. С другой стороны, возникновение и формирование азыхского человека и азыхского этноса, распространение на территории Азербайджана, всего Кавказа, становление самостоятельным этносом, его роль в евроазиатских миграционных потоках, его пересечение с различными антропологическими структурами, сохранение его самостоятельной человеческой формы, а также раскрытие специфики ранних демографических процессов в числе вопросов, которые ожидают своего научного решения. Научное исследование этих проблем откроет новые возможности для корректировки антропологической структуры нового человеческого типа, возникшего на Южном Кавказе, в частности в Карабахе", - подчеркнул Мубариз Агаларлы.

Ученый добавил, что необходимо добиться внесения в список охраняемого материального культурного наследия ЮНЕСКО одной из редких находок мировой цивилизации, азыхского человека - азыхантропа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)