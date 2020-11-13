Необходимо добиться внесения азыхантропа в список наследия ЮНЕСКО - институт истории

Общество 13 ноября 2020 22:54 (UTC+04:00)
Необходимо добиться внесения азыхантропа в список наследия ЮНЕСКО - институт истории

БАКУ /Trend/ - Углубленное изучение Гуручайской культуры в азыхском лагере позволит более полно и всесторонне изучить этапы последовательного и устойчивого развития истории азербайджанской государственности с древнейших времен.

Об этом в пятницу сказал Trend ведущий научный работник Института истории НАНА, доктор философии по истории, доцент Мубариз Агаларлы.

Наличие в нашей стране азыхского лагеря и следов азыхантропа подтверждает, что территория сегодняшнего Азербайджана была одной из зон антропогенеза, где формировался древний человек.

"Лагерь, состоящий из десяти слоев, подтверждает, что наши предки жили здесь на всех последующих этапах развития, начиная с древнейших времен истории человечества, и им удалось сохранить образ, останки и отложения, отражающие быт, занятия и культурные ценности пещерного этноса", - сказа Агаларлы.

Историк сказал, что на самом деле Гуручайская культура не похожа ни на одну другую древнюю культуру в мире. Азыхантроп не копирует ни один из трех известных в мире типов людей. У него нет антропологического сходства, идентичности, родства с европейским, азиатским или негроидным типом. Азыхантроп был первым жителем азербайджанского региона, а также Южного Кавказа, первым жителем этой земли и первым коренным древним этносом.

"Современное технологическое оборудование позволяет создать предварительный робот, антропологическое строение, рост, вес и другие антропологические показатели азыхантропа.

К сожалению, 30-летняя армянская оккупация создала серьезные препятствия для азербайджанской науки в изучении азыхского человека. Думаю, что наши ученые продолжат исследования в этих областях. С другой стороны, возникновение и формирование азыхского человека и азыхского этноса, распространение на территории Азербайджана, всего Кавказа, становление самостоятельным этносом, его роль в евроазиатских миграционных потоках, его пересечение с различными антропологическими структурами, сохранение его самостоятельной человеческой формы, а также раскрытие специфики ранних демографических процессов в числе вопросов, которые ожидают своего научного решения. Научное исследование этих проблем откроет новые возможности для корректировки антропологической структуры нового человеческого типа, возникшего на Южном Кавказе, в частности в Карабахе", - подчеркнул Мубариз Агаларлы.

Ученый добавил, что необходимо добиться внесения в список охраняемого материального культурного наследия ЮНЕСКО одной из редких находок мировой цивилизации, азыхского человека - азыхантропа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Не осталось никаких вариантов для отказа от этого документа - Пашинян
Не осталось никаких вариантов для отказа от этого документа - Пашинян
Мы предприняли две неудачные попытки по возвращению города Шуша - Пашинян
Мы предприняли две неудачные попытки по возвращению города Шуша - Пашинян
Официальный представитель Минобороны Армении подал в отставку
Официальный представитель Минобороны Армении подал в отставку
Loading Bars
Лента новостей
Армяне всегда занимались грабежом тех территорий, на которых они появлялись - житель Кельбаджара Политика 23:23
General Motors отзывает 69 тыс. электромашин Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания В мире 23:12
Не осталось никаких вариантов для отказа от этого документа - Пашинян Нагорно-карабахский конфликт 22:56
Необходимо добиться внесения азыхантропа в список наследия ЮНЕСКО - институт истории Общество 22:54
Мы предприняли две неудачные попытки по возвращению города Шуша - Пашинян Нагорно-карабахский конфликт 22:53
За 44 дня военных операций азербайджанская армия смыла 30-летнее пятно оккупации – военный эксперт Нагорно-карабахский конфликт 22:46
Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю победы Политика 22:42
Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности - Вюсал Гасымлы Политика 22:24
В Генпрокуратуру Польши направлено обращение в связи с расследованием убийства гражданина Азербайджана в этой стране Политика 22:09
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире В мире 22:06
Bloomberg: США отложили на 15 дней крайний срок заключения сделки по TikTok США 21:44
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 348 тысяч Турция 21:32
В "Формуле-1" выявлено восемь случаев заражения коронавирусом за неделю Спорт 21:27
Пять иранских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ Общество 21:18
США предоставили Казахстану помощь на 1 млн долларов Казахстан 21:17
Гамкрелидзе: Системе здравоохранения Грузии пока что удается избежать коллапса Грузия 21:14
Трамп: демократы всегда называли выборы в США нечестными, а теперь утверждают обратное США 21:04
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Иордании Политика 20:37
Оглашены предварительные результаты мониторинга историко-культурных объектов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 20:27
Делегации России и Турции продолжат 14 ноября переговоры по Карабаху Турция 20:20
BioNTech ожидает, что вакцинация от коронавируса в ФРГ стартует в начале 2021 года Европа 20:09
Силы и государства, очерняющие Азербайджан, просто не могут принять нашу победу - депутат Политика 19:58
Армянам, для которых Кельбаджар не является Родиной, несложно сжигать там дома - историк Политика 19:34
Азербайджанские солдаты в Шуше – начинается мирная жизнь (ВИДЕО) Социум 19:32
Экономика Нахчывана в постблокадный период - анализ Политика 19:26
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и госминистром Великобритании Политика 19:21
Тесные связи сотрудничества АЗЕРТАДЖ и катарских СМИ вызывают одобрение (ФОТО) Политика 19:18
Оценка ущерба гражданским объектам Азербайджана в результате армянской агрессии будет завершена до 10 декабря - Кабмин Политика 19:04
Как азербайджанские солдаты отмечали победу на фронте песнями и танцами (ВИДЕО) Социум 19:03
Азербайджан принял участие во 2-м Форуме сотрудничества Тихоокеанского альянса Политика 19:01
Для оценки ущерба, нанесенного Азербайджану, при Госкомиссии созданы 11 рабочих групп - Кабмин Политика 18:56
Созданы рабочие группы для оценки и ликвидации ущерба, нанесенного Азербайджану в результате армянской агрессии Политика 18:51
В азербайджанских семьях встречают своих сыновей-героев Карабахской войны (ВИДЕО) Социум 18:47
Надеюсь, что мы уже не будем употреблять словосочетание "нагорно-карабахский конфликт" - Путин Нагорно-карабахский конфликт 18:45
К оценке ущерба гражданской инфраструктуре Азербайджана будут привлечены международные и местные структуры - помощник Президента Политика 18:44
СЗ «Хуалинг» Грузии об основных сферах своей деятельности Бизнес 18:43
Карабах станет настоящим раем, каким и был до оккупации - директор Сумгайытского театра Мубариз Гамидов Социум 18:38
Операции посредством клиринговой системы по малым платежам в годовом обращении увеличились Финансы 18:32
По гражданскому населению и гражданским объектам Азербайджана выпущено свыше 30 тыс. снарядов - помощник Президента Политика 18:28
В Азербайджане переименовываются два села, освобожденные от оккупации Политика 18:15
Фахраддин Аббасов повесился после освобождения города Шуша - Пенитенциарная служба Происшествия 18:09
В минобороны Турции проходит встреча с российской делегацией о создании миротворческого центра в Нагорном Карабахе Политика 17:59
Генпрокуратура Азербайджана распространила еще одну информацию о наемных террористах, воюющих на стороне Армении Политика 17:55
Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел Хендек и Мурадханлы Губадлинского района Политика 17:43
В Азербайджане увеличилось число кибератак ИКТ 17:42
Узбекско-китайское СП объявляет тендер на поставку запчастей Тендеры 17:35
В 28 заведениях общепита в Азербайджане выявлены грубые нарушения режима карантина Экономика 17:32
Консорциум TAP начал пересаживать оливковые деревья на прежние места Энергетика 17:32
Нетаньяху сообщил, что Израиль договорился с Pfizer о поставках вакцин для 4 млн человек Израиль 17:26
Премьер-министр Беларуси обсудил с послом Азербайджана актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества Политика 17:25
Состоялась 6-я сессия Комитета UNESCAP по ИКТ, науке, технологиям и инновациям ИКТ 17:18
Узбекско-Корейское СП закупит шины для транспортных средств Тендеры 17:12
Платформа "Виртуальная школа" функционирует стабильно - минобразования Азербайджана Общество 17:03
Ответное письмо генпрокурора Аргентины по вопросу терроризма в Карабахе Общество 17:02
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку необходимых товаров Тендеры 17:00
Треть ВВП Азербайджана приходится на сферу промышленности Бизнес 17:00
Снят видеоролик "Азербайджан - моя Родина!" (ВИДЕО) Общество 16:52
В Туркменистане создаются специальные земельные фонды для выращивания сельхозкультур Бизнес 16:45
В UNEC пройдут обсуждения в связи с экономикой Карабаха Общество 16:41
Казахстан, Украина договорились о сотрудничестве в создании инновационных технологий Бизнес 16:41
Сальдо торгового баланса в Азербайджане осталось положительным Бизнес 16:37
В АПК Карагандинской области Казахстана реализуется 31 инвестпроект Казахстан 16:34
Минобороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденного села Суговушан Тертерского района Нагорно-карабахский конфликт 16:34
В Варшаве проведен автопробег по случаю победы, одержанной Азербайджаном в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 16:33
Виртуальные занятия должны иметь неизменный график - минобразования Азербайджана Общество 16:23
Германия выделила 2 млн евро на деятельность МККК в Карабахе Политика 16:22
В Туркменистане будет рассмотрена возможность сотрудничества для реализации энергетической дипломатии Энергетика 16:15
В Азербайджане ожидается переход к гибридному и очному обучению Общество 16:13
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) Интервью 16:08
В Карабахе будет запущено бюро İTV Общество 16:08
Нефть остается в минусе на опасениях вокруг коронавируса Энергетика 16:07
Узбекско-китайское СП объявляет тендер на услуги по заправке баллонов техническим газом Тендеры 16:07
Большая часть наемных работников Азербайджана задействована в сфере образования Бизнес 16:06
Азербайджан преподал исторический урок Армении - Руфиз Хафизоглу телеканалу "Orient News" (ВИДЕО) Политика 16:02
В Азербайджане выявлено еще 1 364 случая заражения коронавирусом, вылечились 1015 человек Общество 15:59
Госкомстат Азербайджана обнародовал показатель ВВП за истекшие 10 месяцев 2020 года Финансы 15:56
Среднемесячная номинальная зарплата по Азербайджану достигла 706 манатов Финансы 15:54
Азербайджанский фильм о братьях Нобель покажут в Австрии Культура 15:53
Россия работает с Азербайджаном, чтобы стать наблюдателем в Движении неприсоединения - МИД Политика 15:53
В Туркменистане внедряется цифровизация во все отрасли ИКТ 15:48
Подсчитывается ущерб, нанесенный азербайджанскому населению в результате армянской агрессии Нагорно-карабахский конфликт 15:44
Yelo Накопительный - Планируйте завтрашний день сегодня Экономика 15:42
В Казахстане обеспечат полную автоматизацию заключения контрактов на право недропользования Энергетика 15:39
Стоимость реализованной в сетях розничной торговли в Азербайджане продукции сократилась Бизнес 15:36
Азербайджан и Германия обсудили конкретные задачи в направлении развития в сфере ВИЭ Энергетика 15:35
Азербайджанский производитель полимера вошел в число резидентов Парка высоких технологий Бизнес 15:31
Buta Airways будет выполнять спецрейсы в Измир Транспорт 15:26
Минобразования Азербайджана прокомментировало неучастие некоторых учителей в виртуальных уроках Общество 15:25
Туркменистан и Португалия обозначили перспективные направления сотрудничества Бизнес 15:17
Вкладчикам четырех закрывшихся азербайджанских банков выплачено более 570 млн манатов Финансы 15:16
Российская делегация прибыла в Анкару для обсуждения вопросов создания миротворческого центра в Нагорном Карабахе Политика 15:14
Международный Банк Азербайджана и BP открывают для студентов новую возможность Общество 15:13
Захарова заявила, что РФ не исключает, что США могут вернуться в иранскую ядерную сделку Россия 15:10
В Азербайджане реконструируется еще одна важная для туризма дорога Экономика 15:09
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и Верховным представителем ЕС по иностранным делам Политика 15:06
Я был рад освобождению города Шуша - Почетный член парламента Франции (ИНТЕРВЬЮ) Политика 15:03
Кёнуль Арифгызы рассказала о Карабахских коврах (ВИДЕО) Культура 14:57
С воскресенья погода в Азербайджане ухудшится Общество 14:49
В Баку подвели итоги конкурса рисунков юных художников, посвящённого 25-летию нейтралитета Туркменистана (ФОТО) Туркменистан 14:48
Армяне увозят с собой даже оконные рамы - репортаж ВВС из освобожденного от оккупации Кельбаджара (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:46
Все новости