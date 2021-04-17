В Баку в рамках проекта «Зеленый марафон» прошла акция по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках «Республиканского марафона озеленения» («Зеленый марафон») прошли очередные акции по посадке деревьев.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Объединение, при совместной организации IDEA и министерства экологии и природных ресурсов 17 апреля в бакинском поселке Ходжасан были посажены в соответствии с почвенно-климатическими условиями 1000 деревьев разных пород.

Наряду с волонтерами из партнерских организаций и местной молодежью, к акции присоединились представители министерства образования Азербайджана, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, студенты-волонтеры BİR и волонтеры ASAN.

Основная цель проекта «Зеленый марафон» - увеличение "зеленых зон", поощрение посадки деревьев и вклад в охрану окружающей среды, а также увеличение биоразнообразия флоры, повышение осведомленности о защите "зеленых зон".

Общественное объединение IDEA совместно с министерством экологии и природных ресурсов продолжает масштабную деятельность по посадке деревьев во всех регионах страны, уделяя особое внимание увеличению "зеленых зон", которые играют неоценимую роль в улучшении общей экологической ситуации и минимизации вредных воздействий, связанных с изменением климата. Поставив цель посадить около одного миллиона деревьев по всей стране за весенний и осенний сезоны, партнеры проекта призывают всех поддержать эту полезную инициативу и объединиться во имя «зеленого» будущего нашей природы.

(Редактор: Натаван Эфендиева)