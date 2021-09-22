БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана сделала предупреждение лидеру Партии граждан и развития Али Алиеву, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой, было установлено, что житель Ясамальского района Баку Али Алиев в выступлениях в соцсети Youtube использовал выражения клеветнического и оскорбляющего характера в отношении разных лиц, делал призывы, направленные на совершение насилия против граждан, размещал в информационных интернет-ресурсах запрещенную законодательством информацию, а также использовал выражения, бросающие тень на целенаправленные меры, проводимые госорганами в сфере борьбы с пандемией коронавируса, и направленные на нарушение санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

В связи с указанным Али Алиев 22 сентября 2021 года был приглашен в Генпрокуратуру, где ему было сделано предупреждение о недопустимости правонарушений во время выступлений в прессе. Было подчеркнуто, что в случае продолжения незаконных действий в его отношении будут приняты более строгие меры, предусмотренные законодательством.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)