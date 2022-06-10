При поддержке Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на Международной биеннале Revelations в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева Азербайджан впервые представлен на 5-й Международной биеннале декоративно-прикладного искусства Revelations, собравшей в этом году более 500 участников из 33 стран в знаменитом Grand Palais Ephemere перед Эйфелевой башней в центре Парижа.

Как сообщает Trend, на 5-й Международной биеннале декоративно-прикладного искусства Revelations в Grand Palais Ephemere состоялось открытие азербайджанского стенда, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева. На азербайджанском стенде демонстрируется феноменальная работа Эльвина Набизаде «День и ночь».

Президент 5-й Международной биеннале декоративно-прикладного искусства Revelations и президент Федерации художественных мастерских Франции Од Таон отметила, что руководимая ею структура рада участию Азербайджана в проекте. По ее словам, основной целью Международной биеннале Revelations является выявление и продвижение талантов в области искусства. Информируя о других салонах декоративного искусства, организованных Федерацией художественных мастерских Франции, Од Таон выразила желание видеть Азербайджан и в этих салонах. «Профессии, связанные с искусством, – хороший проводник в этом неспокойном мире. Эти профессии как вполне оптимистичные, устойчивые жизненные и творческие пространства, являются носителями надежды, воображения и радости», - сказала О.Таон, отметив, что такие салоны декоративно-прикладного искусства с широким художественным масштабом являются пространством для международного художественного диалога.

«Мы были поражены, увидев уже одно изображение выставленной здесь работы «День и ночь», нам было очень интересно увидеть саму картину и из какого материала она сделана. Сегодня эта работа славит наш салон. Уверена, что благодаря этой работе посетители глубже откроют для себя Азербайджан», - довела до внимания президент Федерации художественных мастерских Франции.

Скульптор Эльвин Набизаде в свою очередь сказал, что для него большая честь участвовать в такой биеннале. «Волнения и сложные события в современном мире, а также пандемия в какой-то степени ослабили вдохновение у творческих людей. Выражаю глубокую признательность Фонду Гейдара Алиева, его руководству за инициативу и поддержку, которые возродили мой творческий дух, позволили мне участвовать в такой грандиозной биеннале», - сказал Э.Набизаде.

Информируя о своей работе, автор сказал, что инсталляция «День и ночь» носит двойственный характер, подчеркнул, что она интерактивна. Он отметил, что посетители смогут посмотреть инсталляцию, стать частью работы, глубоко прочувствовать ее.

Инсталляция «День и ночь» привлекает внимание к одной из важнейших проблем современности – вопросу борьбы с загрязнением природы и окружающей среды пластиковыми отходами.