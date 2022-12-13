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Проблемы с подачей электроэнергии в ряде районов будут полностью устранены в ближайшее время - "Азеришыг" (ВИДЕО)

Общество Материалы 13 декабря 2022 13:21 (UTC +04:00)
Проблемы с подачей электроэнергии в ряде районов будут полностью устранены в ближайшее время - "Азеришыг" (ВИДЕО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Устраняются проблемы с подачей электроэнергии, которые возникли из-за снежных и неустойчивых погодных условий в некоторых селах Ярдымлинского, Гахского, Шамахинского, Дашкесанского и Сабирабадского районов.

Об этом сообщил во вторник Trend руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу.

"Сотрудники аварийной службы ОАО были немедленно привлечены на эти территории для обеспечения абонентов электроэнергией, с целью чего мобилизованы все возможности ОАО. Хотя суровые погодные условия препятствуют интенсивному проведению работ, работа по восстановлению электроснабжения около 6500 абонентов продолжается. В некоторых селах этих районов уже восстановлена подача электроэнергии, в других районах продолжаются восстановительные работы. В ближайшее время проблема будет полностью устранена", - добавил Айдыноглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Проблемы с подачей электроэнергии в ряде районов будут полностью устранены в ближайшее время - "Азеришыг" (ВИДЕО)
Проблемы с подачей электроэнергии в ряде районов будут полностью устранены в ближайшее время - "Азеришыг" (ВИДЕО)
Проблемы с подачей электроэнергии в ряде районов будут полностью устранены в ближайшее время - "Азеришыг" (ВИДЕО)
Проблемы с подачей электроэнергии в ряде районов будут полностью устранены в ближайшее время - "Азеришыг" (ВИДЕО)
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