ООО «Xəzri Solutions» упразднено

БАКУ /Trend/ - ООО «Xəzri Solutions», созданное путем изменения названия «Gilan Holding», объявило о своей ликвидации, передает в среду Trend.

«Общество с ограниченной ответственностью “XƏZRİ SOLUTİONS” объявляет о своей ликвидации. Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: AZ1065, город Баку, Ясамальский район, пр. Наримана Нариманова, дом 206»,- говорится в сообщении компании, размещенном в официальной печати.

Отметим, что в июле этого года название «Gilan Holding» было изменено на «Xəzri Solutions».

Компанию возглавлял Мубариз Гусейнов.